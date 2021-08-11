Прогноз ВВП на 2021 год пересмотрен из-за низких темпов вакцинации от КВИ

Из-за слабых темпов вакцинации и роста заболеваемости в развивающихся странах Международный валютный фонд (МВФ) 27 июля пересмотрел прогноз ВВП на 2021 год в сторону снижения. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

Рост новых случаев заболеваний коронавирусом и темпы вакцинации продолжают оставаться важными факторами восстановления как мировой экономики, так и экономики Казахстана. Из-за слабых темпов вакцинации и роста заболеваемости в развивающихся странах МВФ 27 июля пересмотрел прогноз ВВП на 2021 год в сторону снижения на 0,4 процентных пункта - до 6,3%, - сообщил он на заседании правительства.

По словам Досаева, в развитых странах за счет высоких темпов вакцинации и сохраняющихся стимулов МВФ ожидает больший рост на 0,5 процентных пункта - до 5,6% - в 2021 году. Прогноз мирового ВВП Международный валютный фонд сохранил на уровне 6% в 2021 году.

В связи с ухудшением перспектив роста развивающихся стран восстановление их экономик ожидается к концу 2022 года. Тем не менее, МВФ сохранил прогноз по росту экономики Казахстана на уровне 3,2%, - отметил глава Нацбанка.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан