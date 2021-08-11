Школы в Павлодарской области возглавляли судимые директора

Большой скандал разразился в сфере образования Павлодарской области. Антикоррупционщики выяснили, что 14 действующих директоров школ - это люди, имеющие уголовные сроки. Один даже отсидел в тюрьме за убийство, сообщает zakon.kz.

Другой - взяточник. Обоих руководителей с "темным прошлым" антикоррупционная служба рекомендовала уволить, передает Первый канал "Евразия".

В следственном органе пояснили, что пока сложно установить, как и при каких обстоятельствах этих людей приняли на руководящие должности.

Они назначались на уже совершенно другую должность. Если бы они продолжали еще находиться на своей, той же самой должности, то, соответственно, здесь бы закон не имел обратной силы. И также, согласно законодательству, один из них не мог работать, потому что он совершал преступления в сфере образования. Он привлекался за убийство, он вообще не должен был работать. временно и. о. руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области Ардак Балгожин