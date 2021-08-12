В Казахстане с 2022 года введут обязательство по НДС на иностранные интернет-компании

В Казахстане с 2022 года будет введено обязательство по НДС на иностранные интернет-компании. Об этом рассказала Асель Жанасова, вице-министр торговли и интеграции на заседании коллегии МТИ РК, сообщает zakon.kz.

Обязательство по НДС будет введено на иностранные интернет-компании, реализующие товары и оказывающие услуги в электронном виде казахстанцам.

Будет предусмотрен иной порядок регистрации иностранных интернет-компаний с обязательного на уведомительный, исключено обязательство по предоставлению налоговой отчетности.

Также рассматривается вопрос предоставления банками второго уровня сведений по транзакциям иностранным интернет-компаниям.

Так как имеются риски двойного налогообложения субъектов трансграничной электронной коммерции, в том числе в рамках ЕАЭС, мы прорабатываем вопрос внесения изменений в договор ЕАЭС в части взимания НДС при осуществлении внутренней электронной торговли товарами в ЕАЭС в целях гармонизации порядка взимания косвенных налогов в рамках взаимной электронной торговли товарами и упрощения механизма контроля за их уплатой, - сказала Асель Жанасова.