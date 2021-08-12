Как должны одеваться школьники в Алматы

Ученикам разрешено ходить в школу в одежде классического стиля. Требований к обуви у школ нет, передает zakon.kz.

Сохраняется требование к школьной форме, при этом разрешается посещение школы в удобной одежде классического стиля, - сказала руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева на брифинге в РСК.

Журналисты спросили, что подразумевает под собой одежда классического стиля.

Самое главное - классический, опрятный вид. Джинсы тоже бывают разные: есть рваные голубые джинсы, есть классические темные джинсы. Футболки тоже разные бывают. Раз это организация образования, у ребенка строго должен соблюдаться классический вид: темные брюки, светлая рубашка. В футболке нельзя, только в рубашке, - ответила Жылкыбаева.

Требований к обуви у школ нет.

Если у родителей нет возможности купить туфли, а у ребенка имеются только кеды или мокасины, можно приходить в таком виде в школу. Не запрещено, - отметила глава Управления образования Алматы.

Также у Жылкыбаевой спросили, имеют ли право отдельные школы вводить свои требования к внешнему виду учеников.

Отдельные школы не имеют права предъявлять свои требования к школьной форме. Здесь не белый верх, темный низ, а светлый верх, темный низ. (Подразумевается - Ред.), что у ребенка имеется какая-нибудь классическая одежда. В нем он может приходить в школу, - ответила она.