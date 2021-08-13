Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над ней

Отец американской певицы Бритни Спирс заявил о своем согласии отказаться от опекунства над дочерью, сообщает zakon.kz.

Такой ответ на ходатайство артистки в Верховный суд Лос-Анджелеса мужчина сделал, по словам его адвоката, под тяжестью общественного давления, заклеймившего его жестоким абьюзером, пишет Variety.

Отмечается, что Джейми Спирс согласен работать с новым будущим опекуном Бритни, чтобы сделать переход безболезненным и упорядоченным. Адвокат самой Бритни Спирс Мэтью Розенгарт сообщил, что рад такому развитию событий, но разочарован продолжающимся со стороны Джейми осуждением Бритни. Юрист призвал отца хранить молчание вместо обвинений и просто тихо уйти в сторону.

Отец артистки отрицает, что когда-либо заставлял ее делать что-либо против воли, в том числе выступать на сцене.

Сообщалось, что отца Бритни Спирс заподозрили в краже миллионов долларов. В связи с этим адвокат потребовал, чтобы суд вместо отца певицы назначил в качестве управляющего ее финансами юриста Джейсона Рубина.

При этом, по словам близкого к делу источника, Рубин должен будет заняться не только деньгами артистки, но и расследовать, на что они тратились, в частности, ее отцом. Ранее стало известно, что судья, ведущая дело Бритни Спирс об отмене прав опеки ее отца, получила множество угроз от фанатов исполнительницы.

Бритни Спирс живет под опекой с 2008 года, когда она была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. После установления опеки она лишилась возможности самостоятельно распоряжаться имуществом. Более 10 лет финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни.