Алматинцев возмутила работа башенного крана над детской площадкой

Жителей Алматы напугал башенный кран. Вернее, его близость к детской площадке. Большая стройка развернулась во дворе многоэтажек, сообщает zakon.kz.

Люди утверждают, что застройщик нарушает нормы СНИП и установил технику вплотную к их домам. Кран перемещает грузы прямо над детской площадкой, передает Первый канал "Евразия".

Очень пугает. Потому что чаще всего он находится над детской площадкой, целыми днями. Был уже случай, когда кран задел дом. Жители нашего комплекса писали много жалоб в фейсбук, кажется, в акимат еще. местная жительница Саним Жанибекова

В городском департаменте комитета промышленной безопасности поспешили успокоить, мол, для беспокойства нет причин. Специалисты обследовали стройплощадку и технику, после чего сообщили - на башенном кране установлены упоры, которые не позволят ему упереться в стену жилого дома или достичь территории детской площадки.

Кран, бывало пару раз, без груза за ворота выехал, за ограждения. На нем груза, ничего не было. Просто стрела выехала сама, там опасного нет ничего. Пустой кран был. Просто повернулся, мы его регулировали. мастер строительного участка Илимхан Шамилов