Пациентка инфекционного стационара: Коронавирус - это очень страшно

Журналист zakon.kz побывал в одном из алматинских ковидных госпиталей.

Ледовая "Халык арена" Алматы - некогда место проведения спортивных и культурных мероприятий, теперь, в условиях пандемии, служит госпиталем для лечения больных коронавирусной инфекцией. Разница между "мирным" и практически "военным" назначением арены становится видна еще на подходе к ней: там, где раньше толпились зрители и спортивные болельщики, теперь - машины скорой помощи. Вокруг строения - тишина и сплошная зона отчуждения.

Внутри снуют врачи в белых защитных костюмах, в которые перед доступом к больным приходится одеться и журналистам.

Обычное обмундирование доктора, борющегося за здоровье коронавирусных пациентов, представляет собой двухслойный комплект из тонкой голубой "пижамы" и плотного белого комбинезона. Волосы убирают под платок, на глаза надеваются очки, на нос и рот - маска, поверх которой - респиратор. На ногах - бахилы и резиновые сапоги. Все неплотно прилегающие к коже края одежды проклеиваются скотчем: ни один участок не должен остаться незащищенным.

В полном обмундировании сложно не то что спасать жизни - банально дышать, но врачи лишь отмахиваются: "Мы уже привыкли". Потому что цена несерьезного отношения к внешнему виду - здоровье тех, кто должен стоять на передовой борьбы с вирусом.

Группе представителей СМИ демонстрируют "приемный покой" - здесь принимают больных, проводят первичный осмотр и решают, определить их в обычную палату или в палату интенсивной терапии. Реанимационного отделения на базе "Халык арены" нет.

Если состояние пациента осложняется, мы переводим его в Центр фтизиопульмонологии. Это все одна база. Например, сейчас мы как Центр фтизиопульмонологии отрабатываем три объекта: "Халык арену", сам центр плюс еще один объект, открывшийся на улице Гончарная, 21А, 31 июля. Все эти три стационара относятся к нам и у каждого - своя задача. В Центре фтизиопульмонологии, можно сказать, находятся койки "первого эшелона": там лежат более тяжелые больные, у которых процент поражения легких - КТ-3, КТ-4 (поражено 50-75% легких и более 75%, соответственно. - Прим. авт.). Там есть полноценная реанимация и палаты интенсивной терапии на 90 коек. Здесь, на базе арены, находятся пациенты средней тяжести - до 50% поражения, реанимацию здесь не разворачивают, - рассказала директор Центра фтизиопульмонолгогии Жанар Сапиева.

По ее словам, сейчас по городу ежедневно выявляется большое количество больных, увеличилось число случаев госпитализации. В этой связи стационары работают в полном режиме. Так, в Центре фтизиопульмонологии - около 34 реанимационных коек и 90 коек в палатах интенсивной терапии. В "Халык арене" - 12 палат интенсивной терапии.

Для данного объекта этого достаточно, потому что сюда изначально поступают пациенты, у которых легкие поражены менее чем на 50%. Понятно, что какая-то часть больных может дать осложнения. Если такое случается, переводим в палату интенсивной терапии. Если этого недостаточно - обостряются сопутствующие заболевания, скачут показатели по сахару, сердечная патология - необходим более высокий уровень оказания медицинской помощи, и мы переводим пациентов в наш основной Центр фтизиопульмонологии. Больных перевозят на "скорой" в сопровождении реаниматолога. Но риски мы просчитываем заранее: если видим ухудшение состояния, переводим сразу, - говорит Сапиева.

Обычные палаты выглядят, как развернутый прямо на месте ледового катка "антиковидный штаб" или палаточный городок. Здесь на фоне проявляющих любопытство к камерам и микрофонам больных заместитель директора Центра фтизиопульмонологии Казима Кажикенова напоминает, что стационар на базе "Халык арены" был развернут в 2020 году, но в текущем начал функционировать повторно из-за роста числа заражений.

С 16 июля через этот стационар прошли 827 пациентов, выписаны 495. Ежедневно поступает от 40 до 50 пациентов, выписываем от 30 до 40. Максимально здесь находятся две недели, но если легкое течение, пациент быстро идет на поправку, то после контрольного обследования мы выписываем на седьмой день. Здесь имеется 12 палат для больных, которые нуждаются в интенсивной терапии. В данный момент там находятся 11-12 пациентов под наблюдением реаниматолога. "Халык арена" обеспечена минимальным, утвержденным для инфекционных стационаров, перечнем обследований, имеет свою лабораторию. При поступлении у пациента берутся анализы, имеется рентген. После получения результатов обследований и анализов врачи корректируют лечение согласно клиническому протоколу, - поясняет врач.

Отвечая на вопрос о капризах пациентов, она рассеяно обводит рукой свои "владения":

Сами видите, стационар нестандартный, всем угодить трудно. Да, некоторым пациентам хочется более комфортабельных условий. Мы беседуем с ними, привлекаем психолога. Если пациент настроен категорично, переводим в Центр фтизиопульмонологии, но в основном все остаются здесь.

Потом гордо добавляет:

Нам даже оставляют благодарственные письма. Вы видели? У нас на посту.

Пост - одна из палаток - действительно отличается от прочих специфическим "украшением" в виде теплых бумажных посланий от горожан докторам, поставившим их на ноги.

Нам удалось поговорить с одной из пациенток обычной палаты. Она заверила, что чувствует себя нормально и готова ответить на вопросы:

- Я вакцинировалась. Врач сказал самоизолироваться на две недели, но я не послушала. Почувствовала слабость, сдала КТ, ПЦР - так и узнала, что заразилась. Процент поражения легких был маленький, но я решила госпитализироваться. Поначалу было страшно, но потом успокоилась, тем более условия здесь хорошие, лечат, ухаживают.

- А что бы вы хотели сказать людям, которые до сих пор не верят в коронавирус?

- Знаете… У нас здесь была "тяжелая" пациентка, ее потом перевели. У нее и так астма, лишний вес, а тут еще и ковид - она задыхалась. Я это видела своими глазами. Поэтому хочу, чтобы люди поверили в коронавирус - это очень страшно.

Еще страшнее в палате интенсивной терапии. Вымотанные болезнью люди либо лежат под капельницами, либо носят в руках специальный прибор, впрыскивающий в кровь лекарства: увесистая коробка, буквально "связанная" с человеком трубкой, вставленной в вену.

Таким образом круглосуточно вводятся антикоагулянты - препараты, разжижающие кровь. Ковид ведь опасен еще и тем, что сгущает кровь… Здесь все под круглосуточным наблюдением, на кислородном обеспечении. Самое плохое, что сейчас все чаще болеет молодежь, - пояснила заведующая реанимацией Центра фтизиопульмонологии Гульмира Айнакузова.

А после журналистов ждал непростой процесс снятия защитных костюмов и долгожданный выход на свежий воздух с полным пониманием: то, что неподготовленные представители СМИ еле вытерпели пару часов, для таких же живых людей, но в белых халатах - или защитных костюмах, давно стало обычными рабочими буднями.

Ирина Мишура