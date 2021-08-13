Малый Талдыколь очистят от вредных веществ

В рамках реализации генплана Нур-Султана, утвержденного постановлением правительства РК от 23 декабря 2016 года и ПДП, осуществляются все необходимые мероприятия по его реализации - компактной застройке города.

Водная гладь малого Талдыколя (ул. Сыганак с севера, продолжение ул. Е22 с юга, пр. Туран с востока, и ул. Ч. Айтматова с западной стороны), которая расстилается на 20 га, будет сохранена. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана

Учитывая, что это водно-болотный объект и количество химических веществ в воде в разы превышает предельные нормы и может оказывать негативное влияние на здоровье человека, данный участок будет очищен. В том числе будут проведены дноуглубительные работы для того, чтобы повысить уровень воды. Таким образом, болотистое место станет очищенным водоемом и будет представлять собой парковую зону.

Прилегающая часть водно-болотного объекта будет освоена. Там будут расположены социальные объекты: жилые дома, учебное заведение почти на 2,5 тыс. учащихся, детский сад, медицинский центр и др.

Стоит отметить, что водно-болотный объект не имеет естественной связи с озером Талдыколь, не оказывает взаимного влияния посредством поверхностного притока и подземных вод. В данное время водно-болотный объект в результате гниения органических соединений и скопления мусора является очагом распространения неприятного запаха, скопления насекомых (комары, клещи).

При проведении полевых измерений одновременно с гидрографическими работами проводился отбор проб донных отложений для исследования химического состава.

В Малом Талдыколе имеется большое количество химических веществ, которое может оказать негативное влияние на здоровье человека. По сухому остатку превышение в 6,3 раза, по содержанию железа - в 6,2 раза, по содержанию хлоридов - в 9,5 раза, сульфатов - в 12 раз, по аммиаку - в пять раз. Причем содержание аммиака со стороны ул. Сыганак составило 2,5 мг, что превышает ПДК в 1,5 раза.

Также по результатам исследований, в соответствии с оценкой хозяйственного использования водоема по критериям качества воды, - недопустимо использование в хозяйственно-питьевых, рыбохозяйственных и рекреационных целях.

Стоит отметить, что на самом же Талдыколе (Большой Талдыколь) будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной. Не менее привлекательным местом станет второй экопарк - у озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт).