Опубликован список грантов на 2021-2022 учебный год

Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год, передает zakon.kz.
Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, говорится в сообщении Министерства образования и науки РК.
Всего для участия в конкурсе присуждения грантов документы подали более 75 тысяч абитуриентов. В этом году наиболее востребованными стали такие направления, как "Образование" и "Здравоохранение". Вместе с тем популярными остаются такие направления, как "Информационно-коммуникационные технологии", "Право", "Дизайн", "Менеджмент" и другие.
Списки размещены в Telegram-аккаунте Министерства образования и науки РК. Скачать их можно по ссылкам:
На казахском
На русском
Проверить свою фамилию в списках можно здесь. Необходимо будет указать ИИН и код ТЖК/ИКТ.
Все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 25 августа.
По всем вопросам можно обращаться по следующим номерам телефонов:
87172 695096
87172 695280
87172 695287
87172 695292
87172 695071
87172 742284
87172 742525
8 7172 741739
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