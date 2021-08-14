Опубликован список грантов на 2021-2022 учебный год

Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год, передает zakon.kz.

Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, говорится в сообщении Министерства образования и науки РК.

Всего для участия в конкурсе присуждения грантов документы подали более 75 тысяч абитуриентов. В этом году наиболее востребованными стали такие направления, как "Образование" и "Здравоохранение". Вместе с тем популярными остаются такие направления, как "Информационно-коммуникационные технологии", "Право", "Дизайн", "Менеджмент" и другие.

Списки размещены в Telegram-аккаунте Министерства образования и науки РК. Скачать их можно по ссылкам:

На казахском

На русском

Проверить свою фамилию в списках можно здесь. Необходимо будет указать ИИН и код ТЖК/ИКТ.

Все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 25 августа.

По всем вопросам можно обращаться по следующим номерам телефонов:

87172 695096

87172 695280

87172 695287

87172 695292

87172 695071

87172 742284

87172 742525

8 7172 741739