Казахстанец разгромил аргентинца в 1/2 финала теннисного турнира в Праге

Казахстанец Дмитрий Попко в 1/2 финала теннисного турнира АТР в Праге разгромил аргентинца Факундо Мена в двух сетах со счетом 6:1, 6:2, передает zakon.kz.

За один час и 16 минут матча наш спортсмен четыре раза подал навылет, пять раз брал подачу соперника и допустил две двойные ошибки. Тогда как Мена реализовал один брейк-пойнт и сделал семь двойных ошибок.

Сегодня у меня хорошо работала подача, я отлично двигался и перенаправлял мячи. Думаю, все это и помогло мне добиться нужного результата. Не сомневаюсь, что завтра финал против чеха будет непростым, поскольку он здорово играет на грунте и тем более отлично знает эти корты. Постараюсь сосредоточиться на своей игре и показать максимум, - приводит пресс-служба Национального олимпийского комитета РК слова Попко.

В финале соревнования Дмитрий сыграет против местного теннисиста Далибора Сврчина.