23 млрд тенге задолжали казахстанцы государству

По данным Комитета госдоходов Министерства финансов РК, в результате первого полугодия 2021 года сумма налоговой задолженности физических лиц по имеющемуся в собственности имуществу составила 23 млрд тенге, передает zakon.kz.

Основная сумма задолженности сложилась по налогу на транспортные средства. Так, по 594 727 физическим лицам недоимка составила 21,5 млрд тенге, в том числе сумма основного долга - 17,5 млрд тенге, пени - 3,9 млрд тенге. По налогу на имущество по 263 802 физическим лицам задолженность составила 1,1 млрд тенге, в том числе сумма основного долга - 877,1 млн тенге, пени - 269,9 млн тенге. Кроме того, по земельному налогу по 261 801 физическому лицу задолженность составила 409,5 млн тенге, в том числе сумма основного долга - 282,7 млн тенге, пени - 126,8 млн тенге. пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК

Налоговым законодательством предусмотрено начисление пени на сумму недоимки за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом применение штрафных санкций законодательством не предусмотрено, то есть только начисление пени.

Кроме того, налоговые органы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения налогового обязательства обязаны применять предусмотренные налоговым законодательством способы по обеспечению взыскания налоговой задолженности в принудительном порядке.

При этом налоговым законодательством предусмотрено обязательство банков об отказе в открытии банковского счета налогоплательщику (как юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, так и физическому лицу), имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.

В ведомстве уточнили, что данная норма не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, банковские счета по договору об образовательном накопительном вкладе. То есть, если банковский счет открывается физическим лицом на эти цели, то банк не вправе отказать в его открытии, даже при наличии у такого лица налоговой задолженности.

Также сообщается, что согласно Налоговому кодексу в случае неуплаты налоговой задолженности в размере более однократного МРП по истечении тридцати рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности физических лиц налоговый орган выносит налоговый приказ и направляет такой налоговый приказ в органы юстиции по территориальности либо региональную палату частных судебных исполнителей для принудительного исполнения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.