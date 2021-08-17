118 человек скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 17 августа 2021 года сообщает zakon.kz.

Лечение от КВИ продолжают получать 120 488 человек (115 712+ и 4776 КВИ-), из них в стационарах находятся 30 996 пациентов, на амбулаторном уровне - 89 492.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1910 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 529;

на аппарате ИВЛ - 251.

Как передает МВК по нераспространению COVID-19, на 15 августа 2021 года зафиксированы 53 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов,15 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 65 818, летальных случаев - 4092, выздоровевших - 56 950.