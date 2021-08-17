Минздрав обсуждает вопрос амнистии для тех, кто купил паспорта вакцинации

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос об амнистии для тех, кто купил фальшивый паспорт вакцинации. Об этом сообщил глава Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает zakon.kz.

Вопрос об амнистии для тех, кто купил фальшивый паспорт вакцинации, сейчас поднимается в Министерстве здравоохранения. Сейчас в проекте. Мы сами понимаем, что они навредили государству, которое финансировало кампанию. Поэтому в упрощенном порядке эту проблему рассматривать нельзя. Людям, которые купили паспорт вакцинации, нельзя получить вакцину, потому что в базе они значатся как вакцинированные. Поэтому этот вопрос еще рассматривается, - сказал Нариман Табынбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин поделился мнением. Он считает, что купившим паспорт вакцинации стоит привиться платно.

Это мое предложение. Об этом и население говорит. Я тоже поддерживаю, поскольку ими нанесен ущерб: во-первых, они не привились, во-вторых, вакцина практически во всех случаях выливалась, поэтому я считаю, что они должны прививаться за свой счет. Многие уже обращаются, понимают суть своей ошибки, но ими нанесен ущерб. Это же бюджетные средства, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заведено более 60 уголовных дел за фальсификацию паспортов вакцинации. Накануне гражданский штаб по борьбе с пандемией "Ел үшін егілемін" инициировал амнистию для тех, кто купил фальшивые документы о вакцинации.