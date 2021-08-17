Почему нельзя перенести перепись населения на 2022 год, объяснили в Бюро нацстатистики

Руководитель Бюро национальной статистики Казахстана Нурболат Айдапкелов объяснил, почему нельзя перенести перепись населения на следующий год, передает корреспондент zakon.kz.

Как вы знаете, мы планировали провести перепись населения в 2020 году, но из-за пандемии перенесли. Сейчас откладывать уже нельзя. По имеющимся данным, в этом году в 61 стране будет проводиться перепись населения, в том числе в России. Часть бюджета уже затрачена, организационные вопросы решены на высоком уровне, поэтому откладывать уже нельзя, - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что для подомового обхода будут привлекать только вакцинированных граждан. Их обеспечат средствами индивидуальной защиты и проведут инструктаж.

Напомним, общенациональная перепись населения пройдет в Казахстане с 1 сентября по 30 октября.

В этом году сбор данных о населении будет проводиться двумя способами. Первый способ - через интернет-опрос на сайте sanaq.gov.kz. Также для респондентов будут организованы специальные участки в ЦОНах, акиматах, почтовых отделениях и школах.

Второй способ - традиционный - подомовой обход. Он будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.

Тамила Языкова, Нур-Султан