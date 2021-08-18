Зоозащитники обнаружили в Алматинской области концлагерь для собак

В Алматинской области зоозащитники обнаружили огромное количество собак, брошенных на произвол судьбы, сообщает zakon.kz.

Вероятно, это так называемая "черная" передержка, когда псевдоволонтеры за деньги предлагают хозяевам пристроить питомцев. После чего вывозят их за город в дачный поселок и оставляют умирать без еды и воды, передает Первый канал "Евразия".

Почти 90 измученных животных обнаружили волонтеры в дачном поселке Али в Алматинской области. У всех обнаружены различные заболевания, собаки истощены, изувечены и сгорали под палящим солнцем.

Здесь чума, аденовирус – это самый минимум из того перечня, чем они болеют. Здесь нарушение всех санитарных норм, которые только возможны. президент общественного фонда Animal Security Наталья Сульжик

По словам зоозащитников, это дело рук волонтеров "черной" передержки. Действуют они по такой схеме: за деньги принимают животных, якобы, на временное содержание или обещают пристроить за определенную сумму. А на самом деле привозят в такой стихийный приют, а для количества еще и из отлова животных забирают. Но никакой это не приют по факту, получается. Верная смерть для братьев наших меньших, а для организаторов чистая прибыль.

Привозят на такие передержки, где-то там ведут сборы на этих собак, скорее всего, не вся сумма оседает на этих передержках. Если вы увидите собак, вы поймете, что вкладывалось сюда ровно ноль. президент общественного фонда Animal Security Наталья Сульжик

Самое жуткое, что активисты обнаружили на участке закопанные тела собак, погибших от голода и инфекций.

Я здесь уже 1,5 месяца. Собаки были в ужасном состоянии, просто умирали, их где-то закапывали, где-то выкидывали. волонтер Дарья Карявцева

Сама хозяйка этого так называемого приюта здесь не появлялась уже давно. Да и разрешения на деятельность у нее нет, говорят зоозащитники. В соцсетях после огласки среди десятков несчастных собак и кошек своих маленьких питомцев обнаружила алматинка Ирина Лепешкина. Она отдала трех щенят той самой женщине - обещала пристроить в добрые руки. В таких условиях из трех малышей выжили двое.

Она от истощения вчера умерла, мы поздно спохватились, двоих мы смогли оттуда вызволить. Она просто-напросто деньги берет и бросает. жительница города Ирина Лепешкина

Страдают от горе-приюта и местные жители. Признаются: они часто становились свидетелями жестокого обращения.

Ко мне приезжают внуки, здесь будто концлагерь какой-то. Собак била, черенок от лопаты. Как они били собак! жительница поселка Али Надежда Лобачева

Сейчас животных лечат зоозащитники, но говорят: на это нужны немалые средства. Они также готовят коллективное заявление в полицию на хозяйку передержки и ее подельников. Позже животных развезут по реальным приютам, фотографии четвероногих разместят в соцсетях и, возможно, кто-то узнает среди них своих бывших или будущих питомцев.