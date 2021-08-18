Мамин поручил завершить вакцинацию учителей к 25 августа

К новому учебному году необходимо завершить вакцинацию учителей к 25 августа, поручил на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин, передает корреспондент zakon.kz.

Принимаются меры по пополнению запасов вакцин. В рамках подготовки к новому учебному году необходимо завершить вакцинацию учителей к 25 августа, усилить контроль за готовностью учебных заведений, - сообщил Мамин.

Он отметил хорошие темпы вакцинации в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области. И поручил усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.

Контроль за соблюдением ограничительных мер должен быть продолжен. В регионах для этого увеличена деятельность мониторинговых групп, эффективность должна быть усилена. Всем госорганам регионов необходимо расширить информационную работу о необходимости вакцинации, сохранить локдаун выходного дня в регионах, находящихся в "красной" зоне, - добавил премьер-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан