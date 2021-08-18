Цой заявил о постепенной стабилизации эпидситуации в стране

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в регионах, передает корреспондент zakon.kz.

Все регионы, за исключением Туркестанской области, находятся в "красной" зоне. На протяжении последних трех недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. За неделю в среднем регистрируется около 53 тыс. случаев. С 1 августа индекс распространенности в республике снизился на 14% - с 1.11 до 0,97, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Занятость инфекционных коек по республике составляет 53%, реанимационных - 47%. Министр отметил, что высокая занятость отмечается в Актюбинской области - 69%, Кызылординской области - 66% и Алматинской области - 64%.

На сегодняшний день лечение от коронавируса продолжают получать 120 313 человек, из них в стационарах находятся 30 123 пациента, на амбулаторном уровне - 90 190.

В тяжелом состоянии - 1840 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 561, на аппарате ИВЛ - 263 пациентa.

Тамила Языкова, Нур-Султан