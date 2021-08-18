Сколько зерна планируют собрать по итогам 2021 года, рассказали в МСХ

По итогам уборки зерновых культур в 2021 году в Казахстане намерены собрать 15,3 млн тонн зерна, сообщил на заседании правительства и.о. министра сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, передает корреспондент zakon.kz.

Перед нами стоит важная задача по обеспечению продовольственной безопасности страны в условиях повышения мировых цен на продовольствие и продолжающейся пандемии коронавируса. Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 15,3 млн тонн, - сообщил Карашукеев.

Кроме того, по его словам, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,8 млн тонн.

Он добавил, что ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт.

В этом году Продкорпорацией осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем поставки зерна в объеме 769,5 тыс. тонн. При этом у Продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в объеме 448 тыс. тонн. Указанные объемы в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок в целях его стабилизации и обеспечения продбезопасности, - заверил Карашукеев.

Исполняющий обязанности ведомства также сообщил, что из-за установившейся аномальной почвенной и атмосферной засухи состояние посевов зерновых в текущем году значительно ухудшилось, и эта ситуация наблюдается не только в Казахстане.

Так, согласно данным Министерства сельского хозяйства США и Международного совета по зерну, в Канаде ожидается снижение валового сбора пшеницы на 31,6% по сравнению с прошлым годом, в США - на 4,4%, в России прогнозируется снижение валового сбора пшеницы на 15%.

В Казахстане посевы основных зерносеющих регионов тоже подверглись засухе. В целях изучения последствий засухи созданы специальные рабочие группы, которые обследовали все районы зерносеющих областей. Факты подтвердились. По данным акиматов областей, на 12 августа состояние посевов зерновых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 13 241,1 тыс. га, или 85,2% от общей посевной площади зерновых культур. Плохое - на 2 122,3 тыс. га, или 13,7%. Погибло 178,3 тыс. га, или 1,1%, - отметил и.о. главы МСХ.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан