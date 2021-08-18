Главную задачу казахстанских аграриев назвали в Минсельхозе

Необходимо максимально плодотворно использовать каждый погожий день, принимать меры по повышению производительности посредством недопущения простоев. Об этом заявил и.о. министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент zakon.kz.

Уборочная кампания в текущем году начата своевременно, и на сегодняшний день всего в республике убрано 1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 9,9% от общей уборочной площади в указанных областях. При средней урожайности 10,0 ц/га намолочено 1,5 млн тонн зерна. К массовому сбору урожая основные зерносеющие области приступят с третьей декады текущего месяца, - сообщил Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, к началу массовых уборочных работ сельхозпроизводителями была подготовлена вся необходимая техника: в стране имеется 141,7 тыс. тракторов, 73,5 тыс. тракторных прицепов, 36,9 тыс. зерноуборочных комбайнов, 12,8 тыс. жаток.

Он добавил, что в целях исключения длительной остановки работы сельхозтоваропроизводителями сформированы ремонтные бригады, проведена работа с сервисными компаниями по усилению ими выездного сервиса, а также заполнению складов необходимыми запасными частями.

Первоочередной задачей в настоящее время является осуществление сбора выращенного урожая без потерь. Пи этом необходимо учесть, что, согласно прогнозу "Казгидромета", осенью на большей части республики осадки ожидаются в пределах нормы, на северо-востоке - больше нормы. В этой связи необходимо максимально плодотворно использовать каждый погожий день, принимать меры по повышению производительности посредством недопущения простоев, организацией по возможности двухсменной работы уборочной техники. Просим акимов областей держать данный вопрос на особом контроле. Ербол Карашукеев

Айша Тулеубекова, Нур-Султан