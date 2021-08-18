Форменные баталии: вопрос о необходимости школьной формы остается открытым

Еще до начала учебного года в Алматинской области вспыхнул конфликт на почве внешнего вида учеников, передает zakon.kz.

Форме быть?

В начале августа в Facebook-профиле министра образования Асхата Аймагамбетова появился пост, который, казалось, должен был внести ясность в подвешенную ситуацию с подготовкой детей к предстоящему 1 сентября.

Взвесив все "за" и "против", мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделаем необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля, - написал министр.

Естественно, новость мигом разлетелась по СМИ и соцсетям. Среди прочих с ней ознакомились родители школьников одного из поселков Жамбылского района Алматинской области. Ссылку на полезную информацию скинули в классный чат и наткнулись на неоднозначную реакцию классного руководителя.

Наш классный руководитель в группе в Ватсапе заявила, что нужно обязательно иметь школьную форму. То есть не одежду в классическом стиле, как министр сказал, а именно форму в полном комплекте. Ей все равно, что у кого-то по четверо-пятеро детей и одеть их в пандемию, в карантин, очень непросто, - рассказала журналисту zakon.kz одна из возмущенных мам.

В распоряжении редакции есть аудиосообщения этого учителя:

Уважаемые родители! Имейте в виду, в течение года дети все равно пойдут в школу, а находясь в школе, они должны быть одеты в школьную форму. Вы же видите обстановку: никто ни от чего не застрахован. Но для детей форму приготовьте, пожалуйста. Это в любом случае будет нужно для наших детей, для дисциплины, для "дисциплинации" их учебного процесса. Я думаю, что этот вопрос напрямую зависит от вас, родителей, а не от того, что печатают в СМИ.

К слову, ссылка на источник информации - непосредственно пост министра образования - женщину не переубедила. Более того, классный руководитель неожиданно решила поделиться собственным видением того, какой должна быть школьная форма.

Представьте, раньше была единая темно-синяя форма, как у всех, и галстуки цвета казахстанского флага. А в этом году из всей школы только в нашем классе мальчики должны иметь два галстука - с флагом и синий. Второй - для торжественных случаев. Девочки должны в обычные дни носить белые банты, а в торжественные - синие. Откуда взялось такое правило, его ведь никогда не было?! - поделилась раздосадованная родительница.

Она отметила, что подобных норм нет ни в школьном уставе, ни в каком-нибудь особом распоряжении директора. Другие классы продолжают придерживаться привычного стиля одежды:

У меня двое детей. И с классным руководителем старшего сына, в той же школе, нет никаких проблем. А с классной руководительницей младшего… Такое ощущение, что она придумывает правила от себя.

На вопрос, не пробовали ли родители "особенного" класса решить конфликт с учителем через директора, собеседница ответила, что попытки диалога были, но "директор даже не стала слушать".

Мы к ней изначально обращались с просьбой сменить нашим детям классного руководителя. Однако директор решила, что это наши "прихоти", и не отнеслась серьезно, - сетует мать школьника.

Жалобу на "учителя раздора" родители так и не написали: побоялись проблем, которые могут ожидать детей в дальнейшем. Посему критика ее деятельности громко звучит лишь за воротами школы и в личных переписках.

Тем не менее приобретать злополучную форму в этом году семьи школьников не собираются - "вопрос принципа":

Абсолютно все родители сказали, что будут брать просто рубашки, классические брюки или джинсы. Я в прошлом году купила школьную форму, а мы сидели на "удаленке". Ребенок из нее вырос, теперь лежит неношеная одежда, никому не нужная.

Что дешевле?

Ранее под вышеупомянутым постом Асхата Аймагамбетова развернулась бурная дискуссия на тему "стоит ли, пусть даже на год, разрешать свободную форму". Поднимались аспекты дисциплины, нежелания родителей тратиться на дорогую "гражданскую" одежду в попытках поддержать самооценку чада. Коснулось обсуждение и дилеммы "а как дешевле". Многие родители в комментариях утверждали, что школьную форму позволить себе могут многие, тогда как просто качественные обновки в классическом стиле больно ударят по бюджету семей.

Наша собеседница подобную точку зрения не разделяет:

Лично мне с двумя детьми проще купить им отдельно рубашку и брюки, нежели полный комплект школьной формы. Вдобавок многие заявляют, что форма "уравнивает" детей, мол, нельзя сделать выводы об уровне достатка семьи. Это неправда - даже по фасону и качеству ткани видно, чья форма дороже, а чья дешевле. Допустим, в прошлом году я купила форму за 30 тыс. тенге. Ее качество оставляло желать лучшего. В этом году я хочу, чтобы мои дети выглядели нормально, поэтому мне проще купить отдельно хорошие рубашки и брюки - в итоге так будет дешевле. Плюс сейчас я могу взять одну пару брюк, а ближе к зиме купить еще одну - утепленную.

Официально

В Министерстве образования и науки редакции zakon.kz дали неоднозначный ответ на вопрос о необходимости ношения школьной формы в 2021-2022 учебном году. С одной стороны, ведомство указало, что "в целях реализации светского характера обучения и устранения признаков социального, имущественного и иных различий между обучающимися в общеобразовательных школах в новом учебном году будет продолжена работа по соблюдению Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования. С другой - в текущей непростой социально-экономической ситуации будет разрешено посещение организаций среднего образования в удобной одежде в деловом, классическом стиле.

Между тем по законодательству ответственность за соблюдение школьной формы обучающимися возложена на руководителя учебного заведения. На плечах классного руководителя, в числе прочего, контроль за соблюдением учащимися требований к внешнему виду.

На основании изложенного требование классного руководителя по соблюдению обучающимися школьной формы и по ношению одежды классического, делового стиля, является правомерным, - подытожили в министерстве.

В Управлении образования Алматинской области, в свою очередь, сослались на п.15-1 ст. 47 и пп. 7 п. 2 ст. 49 Закона Республики Казахстан "Об образовании", согласно которым обучающиеся, их родители или иные законные представители обязаны соблюдать форму одежды, установленную в организации образования. Однако уточнили, что в сложившейся эпидемиологической ситуации Министерством образования и науки РК разрешено посещение организаций среднего образования в удобной одежде в деловом, классическом стиле.

По имеющейся у нас информации, отдел образования по Жамбылскому району, в котором разгорелся конфликт, сейчас проводит работу по разъяснению родителям вопроса внешнего вида школьников в предстоящем учебном году.

В соответствии со ст. 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан в случае несогласия с решением уполномоченного органа вы вправе обжаловать его в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, - заключили в управлении.

Ирина Мишура