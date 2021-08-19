В Казахстане изменится зарплата директоров школ

При нынешнем уровне зарплаты конкурентоспособные менеджеры не заинтересованы идти работать руководителями в школы, сообщил на августовской конференции министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время остро стоит вопрос оплаты труда руководителей школ, мы это знаем. При текущем уровне заработных плат конкурентоспособные менеджеры не заинтересованы идти работать руководителями. И в целом лучшие педагоги не заинтересованы идти работать завучами и директорами школ. Мы это все прекрасно знаем. Поэтому, конечно, здесь необходимы изменения, - сказал Аймагамбетов.

По его словам, есть много случаев, когда заработная плата директоров школ ниже, чем у учителей, что в свою очередь создает разные риски.

Поэтому здесь Министерство образования и науки планирует внести изменения в систему оплаты труда директоров наших школ, в том числе дифференциацию оплаты труда по разным видам организаций. Я имею в виду, когда мы одинаковую зарплату платим директору, у которого 40 детей, и ту же самую заработную плату директору, у которого 1200-2000 детей. Очевидно, что здесь нагрузка и степень ответственности разные. Мы об этом уже говорили, и соответствующее решение министерство готовит, - объяснил глава МОН.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан