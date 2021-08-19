Страховать профессиональную ответственность медиков хотят в Казахстане

Министерство здравоохранения разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", сообщает zakon.kz.

Как отмечается, разработка законопроекта обусловлена необходимостью совершенствования законодательства в части разработки и внедрения системы юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование профессиональной деятельности, и направлена на повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению.

Так, говорится, что медицинские работники имеют право на основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством РК и иными нормативными правовыми актами, в том числе на страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента при отсутствии небрежного или халатного отношения со стороны медицинского работника.

Такой подход позволит повысить качество медицинской помощи, а также статус медицинских работников и в целом повлияет на рейтинг здравоохранения РК на международной арене. В результате риск причинения вреда жизни или здоровью пациента со стороны медицинского работника будет покрываться за счет страхования профессиональной ответственности (поставщиков медицинских услуг – медицинских организаций), которое будет гарантировать ответственность медицинского работника и соответствовать как интересам пациентов, медицинских работников так и всего гражданского социума, - отмечают в Минздраве.

В рамках системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников предполагается досудебное урегулирование конфликта (рассмотрение жалобы и принятие решения по ней) с привлечением независимых экспертов и выплатой компенсации за причинение вреда жизни и здоровью гражданина при отсутствии прямого умысла со стороны медицинского работника.

Возмещение вреда, причиненного здоровью пациента, со стороны медицинского работника, будет осуществляться через действующие страховые компании.

Регулирование системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников предлагается оставить за Минздравом.

Согласно данной модели рассмотрение жалобы будет осуществляться медицинской организацией на уровне службы внутреннего аудита или службы поддержки пациента с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций. На данном этапе вопрос может быть урегулирован в самой медицинской организацией.

В случае несогласия пациента с решением службы, жалоба будет передана в территориальное подразделение Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК. Выплата компенсации по страховому случаю будет осуществляться в порядке, определяемом уполномоченным органом.

В это время с учетом социальной ориентированности отрасли здравоохранения на начальном этапе внедрения системы страхования предлагается применение механизма исчисления размера выплаты за причиненный вред жизни и здоровью по аналогии с страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта, где предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю составляет: за вред, причиненный жизни или здоровью пациента и повлекший: смерть – 1000 МРП; установление инвалидности: первой группы – 800 МРП; второй группы – 600 МРП; третьей группы – 500 МРП; "ребенок-инвалид" – 500 МРП.

Увечье или травму, или иное повреждение здоровью без установления инвалидности – в размере фактических расходов амбулаторное или стационарное лечения пациента – 300 МРП. Размер страховой выплаты за каждый день стационарного лечения должен составлять не более 10 МРП. Страхователем выступает работодатель – медицинская организация (размер взноса 100%).

Вместе с тем, для защиты интересов пациента и обеспечения качественного оказания медицинских услуг, за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, будут регламентированы нормы по обязательному обучению медицинских работников и в последующем отзыву сертификата специалиста в области здравоохранения.

Так, впервые допустившие ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей будут обучаться за счет средств работодателя, при повторном допущении случаев за счет собственных средств, при последующем допущении случаев отзыв сертификата специалиста в области здравоохранения сроком на один год.

Кроме того, для повышения статуса медработников предлагается принять меры по расширению социальных гарантий по аналогии с законом "О статусе педагогов".

В частности, предлагается:

защита от незаконного вмешательства, уважительное отношение к профессии и надлежащее поведение со стороны пациентов и их родственников;

меры по кадровому обеспечению и меры по поддержке, в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией

предоставление в первоочередном порядке мест в дошкольных организациях;

установление почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" с выплатой единовременной стимулирующей выплатой в размере 2000-кратного МРП, а также стимулирующая

выплата в размере 500-кратного МРП победителю республиканского конкурса "Лучший по профессии".

Как считают в Минздраве, такие меры позволят повысить привлекательность отрасли, снизить отток квалифицированных кадров, материальное стимулирования специалистов здравоохранения.

Законопроект также предполагает проведение ротации первых руководителей и медицинских работников.

Как считают в Минздраве, эта норма обусловлена необходимостью снижения действующего дефицита кадров государственных медицинских организаций, а также для обеспечения более эффективного использования их профессионального потенциала в рамках проведения противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с Covid-19.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 3 сентября.