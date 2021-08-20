Какой будет погода в Казахстане в выходные

20 августа 2021, 13:15
Фото: pixabay.com

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 21-23 августа, сообщает zakon.kz.

Согласно прогнозу, в Казахстане ожидается устойчивая погода.

По-прежнему обширный антициклон сохранит свое влияние на погоду на большей части территории Казахстана. Ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на северо-востоке и западе с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами. В южных регионах усилится ветер с пыльной бурей. Температурный фон днем на севере, в центре - 23…35 градусов, на юге и юго-востоке - 28…39 градусов, на востоке - 17…28 градусов. На западе страны все еще сохранится жаркая погода и основной фон температуры составит 33…41 градус. РГП "Казгидромет"


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