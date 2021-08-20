В Нур-Султане открыли памятник Жумабеку Ташеневу

20 августа в столице на площади около военно-исторического музея в преддверии 30-летия независимости открыли памятник государственному деятелю Жумабеку Ташеневу, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Сегодня мы открываем памятник видному государственному деятелю, внесшему большой вклад в процветание нашей страны, Жумабеку Ташеневу. Если ранее в Нур-Султане в честь государственного деятеля была названа улица, то совсем недавно его имя присвоили столичной школе. А теперь установили и памятник. Статуя Жумабека Ташенева появилась с согласия членов комиссии, представителей интеллигенции и его потомков. Также по согласованию с заинтересованными сторонами было выбрано место расположения памятника. Сегодня столица - это не только политический, но и культурный, духовный центр нашей Родины. На сегодняшний день в Нур-Султане открыт ряд памятников, посвященных выдающимся личностям нашей страны. В преддверии 30-летия независимости, несмотря на пандемию, инициативы, которые повышают духовность нашей страны, будут продолжены. заместитель акима Нур-Султана Асхат Оралов

В свою очередь государственный деятель, ученый Мырзатай Жолдасбеков особо отметил, что у казахского народа немало благородных граждан, которые трудились на благо процветания нашей страны, ярким примером тому является Жумабек Ташенев. Также он поблагодарил акимат столицы, который работает над развитием духовности страны, отметив, что памятник видному деятелю открывается в одной из достопримечательностей нашего города.

Памятник государственному деятелю, открывшийся сегодня, - это яркое достижение независимости. Скульптура нашего исторического лица установлена в центре столицы. Это радость для всех нас. Мы считаем, что Жумабек Ташенев, как сын своей страны, выполнил свой долг перед страной. казахстанский государственный и общественный деятель Оралбай Абдикаримов

От имени потомков выступили сын Жумабека Ташенева Саян Жумабекович и невестка Фатима Садыковна, которые поблагодарили Елбасы и Президента.

Люди спрашивают меня, почему ты не пропагандируешь имя своего отца, почему не говоришь о его заслугах перед страной. А на мой взгляд, труд уважаемого гражданина должен оцениваться народом. Я считаю, что сегодняшний памятник - это дань уважения моему отцу. Саян Жумабекович

Архитектор памятника Жумабеку Ташеневу - К. Курганов, скульптор - Е. Ержанов. Скульптура выполнена из бронзы, постамент - из гранита, общая высота памятника составляет 8,2 м.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, открытие памятника прошло с соблюдением санитарных требований, таких как масочный режим, социальное дистанцирование. пресс-служба акимата Нур-Султана