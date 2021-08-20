Казахстанцы толкают COVID-19 на мутацию, нарушая карантинные меры - Минздрав

Нарушая карантинные меры, каждый казахстанец вносит свой вклад в распространение вируса и толкает вирус на мутацию, заявила на брифинге председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Несмотря на рост заболеваемости, к сожалению, продолжаются нарушения карантинного режима. Количество нарушений в июне с 1,8% выросло в августе до 3,5%. Естественно, в тех регионах, где есть рост заболеваемости, местные исполнительные органы будут применять дополнительные меры, - сказала Есмагамбетова.

В пример она привела Восточно-Казахстанскую область, где возле крупных ресторанов выставляются посты полиции, чтобы уже не принимать меры впоследствии.

Аналогичные мероприятия, по ее словам, принимаются в Алматы, где возле ночных клубов местные исполнительные органы также выставляют посты полиции, чтобы не допускать проведения мероприятий.

Здесь высокая гражданская ответственность каждого. Потому что, нарушая карантинные меры, каждый гражданин вносит свой вклад в распространение вируса. Внесение своего вклада в распространение вируса - это в свою очередь мы толкаем вирус на мутацию. Мы еще раз призываем казахстанцев, пожалуйста, с учетом текущей эпидемиологической ситуации, необходимо вакцинироваться и соблюдать все картинные меры, не посещать массовые места, не проводить тои, не участвовать в тоях, - сказала глава комитета.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан