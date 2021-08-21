О самых опасных уязвимостях смартфонов рассказал эксперт

Мобильные приложения обрабатывают личные данные, обладая доступом к внутренним файлам, камере, а также диктофону. Это открывает доступ мошенникам к персональным данным, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов.

Самая большая уязвимость - компрометация канала передачи информации с устройства пользователя на сервер разработчика программы.

- Злоумышленник становится посредником в передаче информации, и в зависимости от назначения приложения пользователь рискует утратить персональные, финансовые или учетные данные, провести ошибочную транзакцию. Если нужно войти в банковское приложение или другую программу, которая обрабатывает ценную информацию, не следует подключаться к публичным Wi-Fi, - сказал Даниил Чернов.

Эксперт отметил, что "последствия для пользователя могут быть разными: от перехвата данных и шантажа или продажи информации в Darknet до полного контроля устройства и совершения действия от имени жертвы". Дабы избежать подобных ситуаций, следует своевременно обновлять устройство и пользоваться только лицензионными программами и приложениями из официальных маркет-плейсов. Не лишним будет установить на устройство антивирусное ПО.