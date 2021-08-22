Джанлука Вакки станцевал под казахскую песню

Эпатажный итальянский миллионер, прославившийся в соцсетях своими эксцентричными танцами, отжег в этот раз под известный казахский хит – "Байдың қызын аламын", сообщает zakon.kz.

Джанлука Вакки в TikTok опубликовал видео, на котором бойко и слегка иронично танцует под казахстанский шлягер у бассейна. Затем подходит к девушке на лежаке и поливает себе голову водой.

В комментариях сразу появились казахстанцы и оценили необычный танец богатого итальянца.

Итальянский миллионер Джанлука Вакки стал популярным в соцсетях в июле 2016 года благодаря видео, на котором танцует со своей девушкой на борту яхты.

Он славится количеством татуировок, нанесение одной из которых он также превратил в шоу. Миллионер заснял процесс на видео и выложил в своем аккаунте в Instagram.