Казахстанец досрочно нокаутировал 14-кратного чемпиона США

На арене Universum Gym в Гамбурге (Германия) состоялся вечер бокса. В главном поединке вечера казахстанский нокаутер-супертяж (свыше 90,7 кг) Жан Кособуцкий вышел против 14-кратного чемпиона США Джоуи Давейко, сообщает zakon.kz.

На кону в двенадцатираундовом бою в супертяжелом весе стоял пояс чемпиона по версии WBA International, который принадлежал Кособуцкому. Казахстанец одержал досрочную победу - нокаутом во втором раунде.

Это 16-я победа подряд казахстанца на профессиональном ринге. Джоуи Давейко потерпел девятое поражение.

Титул WBA International в тяжелом весе Кособуцкий завоевал в своем предыдущем бою, который состоялся также в Гамбурге 20 февраля нынешнего года. В том поединке Жан в четвертом раунде нокаутировал нигерийца Онориоде Эвариеме (18-2, 17 КО).