Верующим дозволяются вакцинация и лекарства, содержащие спирт и свинину - эксперт

Верующим дозволяется делать вакцинацию, а также принимать лекарства, содержащие спирт и свинину, если нет другого чистого препарата. Об этом на своей странице в Facebook написал старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, докторант религиоведения Елнар Берикбаев, сообщает zakon.kz.
- Часто можно услышать, как люди отказываются от прививок по религиозным причинам. Но религия здесь ни при чем. Ни одна из основных религий не запрещает вакцинацию, - написал в Facebook старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, докторант религиоведения Елнар Берикбаев. - Среди аргументов антиваксеров, прикрывающихся религией, - якобы прививки противоречат вере в предопределение. Но вера в судьбу не подразумевает, что нужно сесть и ничего не делать, не носить маску, намеренно подвергать себя и других риску заражения.
В Коране говорится о запрете подвергать опасности свою жизнь и здоровье: "И не убивайте самих себя [себя и друг друга]. Поистине, Аллах к вам милосерден!" (Сура "ан-Ниса", аят 29). Также Пророк говорил: "Нельзя причинять вред ни себе, ни другому человеку" (Сунан ибн Маджа).
- При этом следует помнить: в исламе и в христианстве считается греховным на разрешенное говорить, что оно запретно. Вводить людей в заблуждение считается грехом во всех религиях, - отметил эксперт.
Хотите быть в курсе важных новостей?