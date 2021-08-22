Верующим дозволяются вакцинация и лекарства, содержащие спирт и свинину - эксперт

Верующим дозволяется делать вакцинацию, а также принимать лекарства, содержащие спирт и свинину, если нет другого чистого препарата. Об этом на своей странице в Facebook написал старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, докторант религиоведения Елнар Берикбаев, сообщает zakon.kz.

- Часто можно услышать, как люди отказываются от прививок по религиозным причинам. Но религия здесь ни при чем. Ни одна из основных религий не запрещает вакцинацию, - написал в Facebook старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, докторант религиоведения Елнар Берикбаев. - Среди аргументов антиваксеров, прикрывающихся религией, - якобы прививки противоречат вере в предопределение. Но вера в судьбу не подразумевает, что нужно сесть и ничего не делать, не носить маску, намеренно подвергать себя и других риску заражения.

В Коране говорится о запрете подвергать опасности свою жизнь и здоровье: "И не убивайте самих себя [себя и друг друга]. Поистине, Аллах к вам милосерден!" (Сура "ан-Ниса", аят 29). Также Пророк говорил: "Нельзя причинять вред ни себе, ни другому человеку" (Сунан ибн Маджа).

- При этом следует помнить: в исламе и в христианстве считается греховным на разрешенное говорить, что оно запретно. Вводить людей в заблуждение считается грехом во всех религиях, - отметил эксперт.

Согласно основам христианского и мусульманского вероучения человек в Судный день будет отвечать не только за свои действия, но и за бездействие, которое он оправдывал упованием на Божью волю. "Сақтасан сақ боласын!" - говорят казахи. Русский эквивалент: "На Бога надейся, а сам не плошай".В 2015 году Духовное управление мусульман Казахстана выступило с разъяснениями по поводу использования этилового спирта: "Не все запретное является скверной. Так, в медикаментах спирт теряет свои опьяняющие свойства, поэтому их разрешается употреблять. Скверны, которые изменили свои свойства, считаются чистыми".Имам ан-Навави в книге "Аль-маджму'" пишет: "Действительно, можно принимать нечистоту (наджаса) в качестве лекарства при отсутствии чистого препарата. А если же есть замещающий препарат, то однозначно запрещается принимать его".То есть при отсутствии чистых с канонической точки зрения лекарственных препаратов мусульманам дозволяется принимать лекарства, содержащие нечистоту (например, спирт или свинину).