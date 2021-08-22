Алматинец обманул страховые компании на 20 млн тенге

33-летний житель Алматы получал деньги за якобы совершенные восемь ДТП, передает zakon.kz.

Состоялся приговор суда по уголовному делу, которое расследовалось следователями следственного отдела УП Алмалинского района в отношении Туменбаева М.У., 1988 года рождения. Туменбаев в период с января 2019 года по декабрь 2020 года разработал преступный план, согласно которого осуществлял незаконное изъятие денежных средств со страховых компаний Алматы за наступивший страховой случай при ДТП, - рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook.

Как выяснилось, мужчина получил от страховых компаний более 20 млн тенге. Сумму ущерба он возместил. К слову, осужденный выступал в махинациях как виновником ДТП, так и пострадавшей стороной.

Туменбаев осужден Алмалинским районным судом по ст.190 ч.3 п.1 и 4 УК РК - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, в крупном размере, неоднократно, - резюмировал Абдрахманов.