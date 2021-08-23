Какие налоги и платежи нужно уплатить до 25 августа

25 августа 2021 года истекает срок уплаты в бюджет ряда налогов и платежей. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.

Речь идет о следующих налогах и платежах:

КПН, авансовые платежи за август 2021 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, и КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидента, выплаченных в июле 2021 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов физических лиц (резидентов и нерезидентов), выплаченных в июле 2021 года;

КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 2 квартал 2021 года;

НДС за 2 квартал 2021 года;

Рентный налог на экспорт за 2 квартал 2021 года;

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 2 квартал 2021 года;

Налог на добычу полезных ископаемых за 2 квартал 2021 года;

Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 2 квартал 2021 года;

Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за 2 квартал 2021 года;

Социальный налог за июль 2021 года;

Земельный налог, текущий платеж за 2 квартал 2021 года;

Налог на имущество, текущий платеж за 2 квартал 2021 года;

Налог на игорный бизнес за 2 квартал 2021 года;

КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов и социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 1 полугодие 2021 года;

Плата за пользование земельными участками, текущий платеж за 2 квартал 2021 года;

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 2 квартал 2021 года;

Плата за эмиссии в окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за 2 квартал 2021 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в июле 2021 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2021 года;

Обязательные пенсионные взносы:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физ. лицам по договорам ГПХ в июле 2021 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в июле 2021 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в июле 2021 года;

Социальные отчисления за июль 2021 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в июле 2021 года, и

Взносы на ОСМС:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физ. лицам по договорам ГПХ в июле 2021 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в июле 2021 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.