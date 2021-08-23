Какие машины чаще всего угоняют в Казахстане

В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали автомобили, которые чаще всего подвергаются угону, передает корреспондент zakon.kz.

Часто совершаются угоны автомашин марок Mercedes, Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Lexus, - сказал на брифинге заместитель начальника Департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов.

В этом году раскрываемость таких преступлений составила 74,3%, что лучше показателей прошлого года на 3,7%.

Глава ДП также назвал наиболее распространенные схемы мошенничества при продаже авто.

Наиболее распространенными схемами являются покупка авто в кредит, лизинг или аренда. Например, злоумышленники берут авто в России, в первом месяце оплачивают лизинг или кредит, после чего машину перегоняют в Казахстан. Здесь продают ее, оформляют на граждан нашей республики. После прекращения оплаты лизинга или кредита лизинговая компания начинает искать эту машину, а ее уже нет. Тогда авто объявляется в розыск. Аналогичную схему используют преступники и по аренде, - рассказал начальник Департамента криминальной полиции.

Тамила Языкова, Нур-Султан