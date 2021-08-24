Отмена обязательного бронирования в ЦОНах привела к многочисленным очередям

Очереди в казахстанских ЦОНах появились после отмены обязательного бронирования, сообщает zakon.kz.

Жители столицы и Алматы устроили настоящее столпотворение. О соблюдении дистанции речь даже не идет, передает Первый канал "Евразия".

Я потратила полдня, но закончила все свои дела. жительница города Назерке Найзабекова

Я решила позвонить и мне сказали, что живая очередь. Я решила воспользоваться моментом. Жду уже два часа. жительница города Индира Омарова

Сейчас, чтобы получить нужные услуги, не нужно заранее звонить в ЦОН или записываться онлайн. Достаточно прийти с документами и иметь безопасный статус в системе Ashyq. В "Правительстве для граждан" считают, что возникший ажиотаж - временный. Он спадет через несколько дней. Всем, у кого дела несрочные, советуют отложить визит и все же воспользоваться бронированием очереди, хоть теперь это и необязательно.





Из-за того, что было принудительное бронирование, мы получали гораздо больше проблем. Возникало больше сложностей не только у сотрудников ЦОНа, но и у граждан. А мы понимаем, что нужно обеспечить доступность госуслуг. управляющий директор по сервису НАО "Правительство для граждан" Бахтияр Мухаметкалиев