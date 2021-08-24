Что делать с автомобилями, ввезенными из Грузии и Азербайджана

В последнее время участились случаи временного ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, пребывающих на территорию республики с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов. В Комитете госдоходов разъяснили ситуацию по данному автотранспорту, сообщает zakon.kz.

В основном указанные автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через пункты пропуска Департамента государственных доходов по Мангистауской области, которые по своему статусу являются иностранными товарами (не ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем. Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 Таможенного кодекса ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, то есть лица, осуществившего ввоз по пассажирской таможенной декларации, - отметили в комитете.

Однако часто выявляются факты постановки на государственный учет временно ввезенных транспортных средств для личного пользования в РК без производства таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин и налогов.

Так, после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Республики Казахстан (в основном это граждане Республики Грузии и Азербайджана).То есть это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и постановки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов, - отметили в КГД.

По данным Комитета госдоходов, выявлено 156 автомобилей, которые поставлены на учет в Казахстане без уплаты таможенных пошлин и налогов.

В этой связи КГД МФ РК доводит до сведения всех граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенный очистки и, соответственн, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов, - заключили в ведомстве.