Елбасы выразил соболезнования семье и близким Надира Надирова

24 августа 2021, 18:13
Фото: esj.today

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким академика Надира Надирова, сообщает zakon.kz.

Первый Президент Казахстана с прискорбием воспринял весть о кончине видного ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан Надира Надирова.

Посвятив свою жизнь развитию фундаментальной нефтяной науки и инженерного дела, Надир Каримович достиг значимых профессиональных высот и широкого признания научной общественности. Являясь умелым организатором и авторитетным наставником, подготовил целый ряд научных и педагогических кадров. Будучи почетным президентом Ассоциации "Барбанг" курдов Казахстана, внес большой вклад в укрепление общественного согласия и межнационального единства в стране, - говорится в телеграмме.


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