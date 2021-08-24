Казахстанские паралимпийцы приняли участие в открытии Игр в Токио

24 августа в Токио состоялось открытие Паралимпийских игр. В шествии спортсменов приняли участие более 5 тысяч атлетов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Несколькими часами ранее завершилась традиционная эстафета олимпийского огня. Темой открытия выбран лозунг "У нас есть крылья".

Казахстан на Паралимпиаде представляют 25 атлетов, которые будут состязаться в семи видах спорта.

Знаменосцами стали двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии по паратаеквондо Нурлан Домбаев и серебряный призер Паралимпиады-2016 в соревнованиях по пауэрлифтингу Раушан Койшыбаева.

Казахстан представляют: Нурдаулет Жумагали, Нурали Советканов, Сиязбек Далиев, Ержан Салимгереев, Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова (плавание), Дастан Мукашбеков, Салтанат Абылкасымқызы (легкая атлетика), Жанбота Аманжол, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы (дзюдо), Бибарыс Спатай (каноэ), Нурлан Домбаев, Нышан Омирали, Камила Досмалова (таеквондо), Давид Дегтярев, Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев, Гульбану Абдыхалыкова, Алина Солодухина (пауэрлифтинг), Айсулу Джумабаева (пулевая стрельба).