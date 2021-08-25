Взрыв прогремел на заводе в Талдыкоргане: пострадали трое работников

25 августа 2021, 11:37
Фото: ДЧС Алматинской области

На заводе по переработке автомобильных шин в Талдыкоргане произошел пожар, сообщает zakon.kz.

По данным ДЧС Алматинской области, это случилось из-за хлопка в резервуаре для вакуумного пиролиза отработанных шин.

Пострадали трое работников цеха. Состояние у двоих мужчин среднее, у одного - тяжелое. Все они доставлены в многопрофильную больницу Талдыкоргана, - уточнили в ведомстве.

На место выезжали 24 сотрудника и 9 единиц техники от ДЧС области.

Предполагаемой причиной хлопка могло послужить нарушение технологического процесса накопления паров в рабочей зоне емкости легковоспламеняющихся веществ, образовавшихся во время плавки, - добавили в пресс-службе.


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