Что советуют казахстанцам, которым нельзя вакцинироваться

Сейчас казахстанцы массово вакцинируются от коронавирусной инфекции. Однако есть люди, которым данная процедура противопоказана, передает zakon.kz.

Как таким людям защищаться от ковида, рассказала врач-терапевт ГКП "Городская поликлиника №14 г. Нур-Султан" Майя Молдахан, сообщается на официальном сайте акимата столицы. По ее словам, к этой категории относятся граждане, испытавшие анафилактический шок или имеющие аллергию на вещества, содержащиеся в вакцине, люди с хроническими заболеваниями (к примеру, с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и т. д.) и не достигшие 18 лет. Вакцинации не подлежат беременные и кормящие женщины, а также те, кто болен коронавирусом в настоящее время.

Что делать людям, которым нельзя вакцинироваться? Им следует вести здоровый образ жизни: употреблять витамины, повышающие иммунитет, чаще употреблять продукты, которые богаты витаминами. В целом, нужно чаще мыть руки, гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой, гимнастикой. Я же настоятельно советую не посещать места массового скопления людей, застолья, - рассказала врач.

Сегодня более 6 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины, а свыше 5 млн - второй. Среди вакцинированных есть и заболевшие КВИ. Однако у них заболевание проходит легче, чем у тех, кто не получил вакцину. Так, максимальная температура у них была до 38 градусов, из симптомов присутствовали слабость и сухой кашель. Эти пациенты быстро вылечились, отмечают специалисты.

Врачи призывают жителей, у которых нет медотводов, вакцинироваться, поскольку это - единственный способ борьбы с коронавирусом.