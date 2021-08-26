Сколько иностранцев работают в Казахстане 

В Казахстане работают более 15,7 тыс. иностранных граждан, передает zakon.kz.

По состоянию на 1 августа по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 786 иностранных граждан.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 661 разрешение по первой (руководители и их заместители), 3283 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7619 и 384 человека, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1952 человека, а в рамках корпоративного перевода - 1887 человек, - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1801 работодатель, использующий ИРС. На них работают более 485 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 3785 чел., Узбекистан - 1982 чел., Турция - 1443 чел., Индия - 1031 чел., Великобритания - 948 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда министерством ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31% к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.