Взрыв прогремел у ворот аэропорта Кабула - СМИ

Взрыв произошел у ворот кабульского аэропорта, передает zakon.kz.

Ранее о взрыве сообщила газета The Wall Street Journal:

Кабульский взрыв произошел, предположительно, у расположенного рядом отеля Baron, где останавливались британцы, многие ранены.

В личном аккаунте в Twitter афганский журналист Билал Сарвари отметил, что взрыв произошел за пределами восточных ворот аэропорта. Он также написал, что, со слов очевидцев, на месте инцидента слышны звуки выстрелов.

Между тем Пентагон подтвердил взрыв у кабульского аэропорта.

По информации Fox News, одна из версий случившегося - взрыв осуществил террорист смертник, который стоял в очереди с гражданами США и Великобритании.