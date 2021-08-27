Пастбища в Туркестанской области застроены зонами отдыха

Без воды и корма остались тысячи домашних животных в Толебийском районе Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Жители четырех сел собрались, чтобы пожаловаться на отсутствие пастбищных земель. Закрыт и проход к реке, передает Первый канал "Евразия".

По словам жителей села Каскасу Толебийского района выгул скота стал невозможным из-за того, что пастбищные земли вокруг села оказались в собственности владельцев многочисленных зон отдыха.

Пасти скот на лугах нельзя, их обнесли изгородью. Сразу штрафуют, земля чужая. Вынуждены содержать скот в подворье вместо того, чтобы выгуливать их у подножья гор. Приходится кормить заготовками в сезон, когда луга полны травой, это плохо. житель села Каскасу Толебийского района Есенбек Ауезбаев

О возврате пастбищных земель говорят жители сел - Керегетаса, Кенесарыка, Нижнего и Верхнего Каскасу.

В 1998 году в четырех селах были несколько тысяч гектаров общих, неделимых пастбищных земель. Каким-то образом их часть оказалась в собственности предпринимателей. А схема простая: приобретают несколько гектаров под пастбища, передают из одних рук в другие. И уже третий владелец получает землю с измененным целевым назначением под зону отдыха. Как? Водоохранная зона в 30–40 м отсутствует, повсюду ограждения, даже на реке. А у нас в селе около тысячи коров, 1 500-2 000 голов лошадей, 4 000–5 000 овец. А в законе прописано, что на одну корову должно быть не меньше 3 га пастбища для откорма. житель села Керегетас Толебийского района Досмахан Алханов

Мы с местными жителями выяснили, что в нижнем Каскасу у нас 220 га пастбищ, в селе Кенесары – 280, Верхний Каскасу – 167 га пастбищных земель. Остальные земли находятся в частных руках. Люди в ужасе, не знают, что им делать, как и на что содержать домашний скот. житель села Каскасу Толебийского района Ерлан Бексеитов

В акимате говорят, что о ситуации с пастбищами в селах знают не понаслышке. Местные жители неоднократно обращались с претензиями. В Толебийском районе 168 предпринимательских объектов, которые изменили целевое назначение земли с пастбищных на зоны отдыха.

В сельском округе Каскасу есть 1 074 га пастбищных земель, которые были выданы трем крупным сельским потребительским кооперативам. Мы работаем над возвратом 800 га земли в общее пользование, идут судебные процессы. Все предпринимательские объекты, получившие в свое время земли под пастбища и изменившие целевое назначение, также будут возвращены государству через суд. заместитель акима Толебийского района Бакберген Куралбаев

Заместитель акима признается, что работа по возврату земель в собственность государства - трудоемкий процесс, требующий не одного года. Что касается ограждений на реках, то этот вопрос пообещали решить в ближайшие несколько недель.