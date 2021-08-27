Фейк об обрушении мировой экономики распространяют в Казнете

"Осенью обрушится вся мировая экономика" - такое сообщение пересылают казахстанцы в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, предсказание основано на отрывке выступления президента Всемирного экономического форума Клауса Шваба на Cyber Polygon.

Стоит отметить, что для участников разрабатывают сценарии гипотетических угроз, которые нужно быстро и эффективно устранить.

В этом году сценарий Cyber Polygon описывает атаку на цепочку поставок по всему миру. Полная запись конференции уже доступна на сайте мероприятия. Из нее ясно, что разыгрываемые события выдуманные и они не являются тайными планами мирового правительства, - говорится в сообщении.

Таким образом, речь Клауса Шваба не предсказывает крах мировой экономики.

Он произнес ее перед началом учений, посвященных гипотетической кибератаке, а вовсе не раскрывал некие зловещие планы, - уточнили эксперты.