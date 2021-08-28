Выявлены первые в мире случаи заражения диких оленей коронавирусом

28 августа 2021, 06:08
Фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства США в пятницу сообщило о выявлении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению, размещенному на сайте, специалисты ведомства подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо.

Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2, - подчеркивается в тексте.

Ведомство отмечает при этом, что предыдущие исследования уже демонстрировали, что олени способны заразиться коронавирусом, однако тогда это делалось в качестве эксперимента. Кроме того, было известно, что у некоторых диких оленей уже есть антитела.

Специалисты при этом отмечают, что заразившиеся олени не демонстрируют никаких клинических симптомов болезни.

Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким, - подчеркивают в министерстве.


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