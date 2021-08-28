Авто с иностранными номерами могут остаться без заказов от интернет-агрегаторов

Рассмотрение очередного блока проблемных вопросов казахстанского бизнеса состоялось под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК А. Смаилова, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В частности, Национальной палатой "Атамекен" на обсуждение вынесен вопрос дефицита водителей городского общественного транспорта и необходимости облегчения требований к водителям, претендующим на получение водительских удостоверений категории "D".

По итогам совещания Министерству внутренних дел совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития поручено внести предложения по решению данного вопроса в недельный срок. Также поднимался вопрос по незаконному участию компаний квазигосударственного сектора в предпринимательской деятельности, в частности, Казахстанского центра модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства, - говорится в сообщении.

Согласно поручению Смаилова соответствующие государственные органы проведут анализ деятельности АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства", ее соответствию Перечню видов деятельности, осуществляемых квазигосударственными предприятиями, с внесением необходимых изменений в нормативно-правовые акты.

По итогам обсуждения Смаиловым даны поручения внести до конца 2021 года изменения в Государственный классификатор РК "Классификатор основных фондов ГК РК 12-2009" с его актуализацией и приведением в соответствие с международными классификаторами, - пишет пресс-службе премьер-министра.

Как отмечается, предметом обсуждения стал вопрос снижения пассажиропотока автовокзалов и автостанций ввиду развития нелегального извоза также. Так, из-за бесконтрольности нелегальных перевозок добросовестные участники рынка лишаются дохода, которые могли бы инвестироваться в развитие перевозок и обновление подвижного состава.

Это негативно сказывается на уровне предоставляемых услуг автовокзалами и автостанциями во всех регионах Казахстана. Для решения данной проблемы на совещании принято решение по усилению контроля за осуществлением нелегальных пассажирских перевозок с применением информационных систем. Также планируется упорядочить контроль за деятельностью интернет-агрегаторов (приложений), установить запрет передачи заказов для автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранного государства, - резюмируется в сообщении.