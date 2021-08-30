Что нельзя есть перед вакцинацией

Российский гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил, что употребление ряда продуктов перед прививкой от коронавируса может привести к плохому самочувствию, передает zakon.kz.

Чтобы снизить вероятность появления побочных эффектов, врач посоветовал не переедать, а также не проводить гастрономических экспериментов.

Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, - приводит "Российская газета" слова гастроэнтеролога.

Плюс важно ограничить в рационе количество блюд, содержащих большое количество углеводов. Это сладости, картофель, хлеб, каши.

Сладкое - это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку, - отметил Харлов.