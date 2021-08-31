Токаев примет участие в российском форуме

31 августа 2021, 11:35
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев примет участие в Восточном экономическом форуме, передает zakon.kz.

3 сентября президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина в формате видеоконференцсвязи примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Берика Уали.

Форум, ежегодно организуемый во Владивостоке, посвящен теме «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В ходе мероприятия будут обсуждаться новые механизмы торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?