Токаев примет участие в российском форуме

Касым-Жомарт Токаев примет участие в Восточном экономическом форуме, передает zakon.kz.

3 сентября президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина в формате видеоконференцсвязи примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Берика Уали.

Форум, ежегодно организуемый во Владивостоке, посвящен теме «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В ходе мероприятия будут обсуждаться новые механизмы торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.