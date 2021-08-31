Появилось полное видео инцидента с избиением полицейского, передает zakon.kz.

На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина неоднократно наносил удары полицейскому в разных локациях.

Полиция Алматы организовала проверку после появления в Сети видеозаписи.

По данному факту начата служебная проверка, в ходе которой будет изучено видео и установлены обстоятельства. Дисциплинарной комиссией ДП к виновным лицам будут приняты строгие меры, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, – говорится в комментарии ДП Алматы.