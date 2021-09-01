Концепцию управления госфинансами поручил разработать Токаев

На открытии второй сессии седьмого созыва парламента, выступая с Посланием народу Казахстана РК, Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что стране необходим свод правил по управлению государственными финансами, госдолгом, бюджетной политикой и Национальным фондом, передает корреспондент zakon.kz.

Президент отметил, что во многом благодаря низкому госдолгу и наличию значительных резервов Казахстан сравнительно успешно преодолевает последствия пандемии.

Это наше серьезное конкурентное преимущество. Сейчас важно его не растерять. Однако в последнее время появилась тенденция, когда для покрытия расходных обязательств увеличивается дефицит бюджета и трансферты из Национального фонда. Все время идти по такому легкому пути не получится. Запас финансовой устойчивости не безграничен, - предупредил глава государства.

По его словам, вполне очевидно, что необходимы меры по увеличению доходов бюджета.

Но в первую очередь нужен контроль за объемами и эффективностью государственных расходов. Для восстановления активов Нацфонда следует ускорить внедрение бюджетного правила. Соответствующие законодательные поправки должны быть приняты до конца 2021 года. В целом стране необходим свод правил по управлению государственными финансами, госдолгом, бюджетной политикой, Нацфондом. Прошу правительство и Нацбанк до конца года подготовить концепцию управления госфинансами, - поручил президент.

Оксана Скибан, Нур-Султан