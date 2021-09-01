Две нетрезвые жительницы Петропавловска разбили остановку

Полицейские Петропавловска задержали двух нетрезвых девушек, разбивших остановку, передает zakon.kz.

1 сентября ранним утром в полицию обратилась неравнодушная горожанка, сообщившая о том, что неизвестные разбили стеклянную остановку близ Петропавловского строительно-экономического колледжа. Прибывший по вызову наряд полиции задержал на месте происшествия двух 20-летних горожанок, они находились в нетрезвом состоянии. С их слов, одна из них, выплеснула эмоции на остановочном павильоне. По данному факту собран материал по статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство". Материал будет передан в суд.

Это не первый случай повреждения остановочных павильонов в областном центре. Борьба с нарушениями общественного порядка - одна из задач наружных подразделений полиции. Она может быть решена только в тесном взаимодействии с обществом. Неравнодушие людей является залогом эффективности этой борьбы. Напоминаем, что своевременное обращение в полицию значительно увеличивает вероятность установления личности правонарушителей в кратчайшие сроки, - отметил первый заместитель начальника УП г. Петропавловска подполковник полиции Алибек Габдуллин.