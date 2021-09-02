Tele2 запустил эру 5G в Казахстане

В Казахстане начала работу сотовая сеть пятого поколения (5G), доступная обычным пользователям. Оператором Tele2 Казахстан запущены пользовательские сайты 5G в Алматы.

Первые в стране наши локации с пользовательской сетью 5G расположены в городе Алматы. Оператор обеспечил покрытие данной технологией по ул. Панфилова от ГАТОБ до ул. Карасай батыра и бизнес-центр Kaisar Plaza. Количество зон 5G и покрытие со временем будет расширяться. Также ведется работа над увеличением количества моделей устройств с поддержкой технологии 5G, в части получения сертификатов производителей, - уточнил генеральный директор Tele2 Казахстан Сергей Коньков.

Второго сентября оператор получил разрешение на использование частот для запуска технологии нового поколения. Понимая важность запуска 5G оператор в течение предыдущего месяца тестировал технологию. Показатели действительно впечатляют – скорость передачи данных, достигнутая на сайте в тестовых запусках – 1,2 гигабит в секунду, а средняя скорость в режиме постоянного пользования ожидается на уровне среднемировых показателей. Для сравнения, согласно данным Speedtest, средняя скорость загрузки (download) в мобильных сетях 5G по всему миру в третьем квартале 2020 года составила 207,39 Мбит/с. Результат оказался на 954% выше, чем в мобильных сетях прошлого поколения 4G (29,66 Мбит/с).

В ближайшее время оператор планирует обеспечить покрытие технологией пятого поколения высокогорный спортивный комплекс Медео – уже ведутся работы по планированию и установке оборудования.

В ближайшие дни Tele2 предоставит своим абонентам возможность пользоваться безлимитным интернетом в технологии 5G – ограничений не будет ни по объему потребляемого трафика, ни по скорости доступа.

Также стоит отметить, что оператор продолжает активную работу по развитию сети LTE, в том числе в отдаленных населенных пунктах страны. Приняв активное участие в сложнейшем проекте 250+, Tele2 за год обеспечил мобильной связью и интернетом несколько сотен сел нашей страны и продолжает активную работу в этом направлении.

Напомним, что Tele2 в июле текущего года второй раз подряд получил международные награды в номинациях "Самая быстрая скорость мобильного интернета", "Лучшее Покрытие" и "Лучшая мобильная сеть" в стране сервиса Speedtest® от компании OoklaTM.